Инспекторы выловили безнадзорных собак в пяти детских лагерях Подмосковья

Специалисты Минсельхозпрода области провели рейды по 136 детским оздоровительным лагерям Подмосковья на выявление бездомных собак. В пяти из них они обнаружили 11 животных, шесть из которых не имели бирок на ушах.

Глава министерства Владислав Мурашов рассказал, что безопасность детей всегда была в приоритете, поэтому эксперты провели около 140 выездов. Без владельцев были 11 собак. Тех, у которых не было бирок на ушах, отловили и направили на вакцинацию, чипирование и кастрацию.

Заявки на отлов бездомных собак сотрудники сформировали на портале «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о льготных путевках в детские лагеря на лето. Их получили 25 тысяч ребят.