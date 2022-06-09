Губернатор Подмосковья назвал число льготных путевок в детские лагеря на лето

В Московской области работают все федеральные туристические программы. Касается это и летнего отдыха. В летние детские лагеря семьям выделили 25 тысяч льготных путевок, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В ряде наших флагманских школ [действуют], в том числе, языковые лагеря. В частности гимназия Примакова летом открывает летний лагерь, где ты можешь и язык учить, и активный образ жизни вести. Все эти направления мы стараемся поддерживать», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе действуют 115 лагерей, в которые на летний сезон 2022 года выписали 100 тысяч путевок.

«[Из них] 25 тысяч путевок — льготные, многодетным, в том числе на море. Все эти программы работают и очень востребованы», — заметил губернатор Московской области.

В регионе работают как муниципальные, так и частные лагеря. Некоторые из них создают уникальные программы.

Спрос, особенно в 2022 году, на детский отдых довольно большой. Ключевой задачей по этому направлению глава региона назвал постоянную и регулярную модернизацию подобных учреждений как по форме, так и по содержанию.

«Интересные программы, чтобы ребенку хотелось туда ехать и знакомиться, узнавать что-то новое, полезное для жизни. Такую работу мы ведем, и я очень надеюсь, что вместе с частным бизнесом перемены почувствуют те, кто отправляет своих детей, и самое главное — дети», — заключил губернатор Московской области.