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    20 мая 2021, 17:50

    Воздушная охота. Подмосковные инспекторы поднялись в небо, чтобы найти незаконные свалки

    Анастасия Аброськина

    Очаги незаконных свалок строительных и коммунальных отходов заметили в шести округах Подмосковья. Искали их на вертолете: в воздушный рейд отправились экологи и инспекторы, а возглавил их заместитель председателя областного правительства Евгений Хромушин.

    Воздушная охота. Подмосковные инспекторы поднялись в небо, чтобы найти незаконные свалки | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Они облетели территории Подмосковья, чтобы с неба выявить незаконные свалки отходов. К рейду присоединились первый заместитель начальника областного Госадмтехнадзора Сергей Бизяев и сотрудники Минэкологии региона.

    Навалы мусора обнаружили в Балашихе, Павловском Посаде, Реутове, Мытищах, Пушкино и Ленинском округе.

    Мы зафиксировали точки очагового скопления отходов. Все сведения передали инспекторам территориальных отделов Госадмтехнадзора

    Сергей Бизяев.

    Теперь, по его словам, в первую очередь определят владельцев участков, на которых заметили навалы отходов.

    Воздушная охота. Подмосковные инспекторы поднялись в небо, чтобы найти незаконные свалки | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Собственникам замусоренных территорий обозначат сроки по ликвидации свалок, а в случаях неисполнения предписания их привлекут к административной ответственности, — подчеркнул Бизяев.

    Воздушная «охота» на нарушителей теперь будет регулярной. К слову, поднять вертолет в воздух стоит около 130 тысяч рублей. Суммы штрафов, выписанных нарушителям, поступят в бюджет региона. Они будут превышать миллионы рублей.

    Ранее мы рассказали, что следить за свалками в лесах стали и через приложение «Проверки Подмосковья».