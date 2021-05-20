Воздушная охота. Подмосковные инспекторы поднялись в небо, чтобы найти незаконные свалки

Очаги незаконных свалок строительных и коммунальных отходов заметили в шести округах Подмосковья. Искали их на вертолете: в воздушный рейд отправились экологи и инспекторы, а возглавил их заместитель председателя областного правительства Евгений Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Они облетели территории Подмосковья, чтобы с неба выявить незаконные свалки отходов. К рейду присоединились первый заместитель начальника областного Госадмтехнадзора Сергей Бизяев и сотрудники Минэкологии региона.

Навалы мусора обнаружили в Балашихе, Павловском Посаде, Реутове, Мытищах, Пушкино и Ленинском округе.

Мы зафиксировали точки очагового скопления отходов. Все сведения передали инспекторам территориальных отделов Госадмтехнадзора Сергей Бизяев.

Теперь, по его словам, в первую очередь определят владельцев участков, на которых заметили навалы отходов.

Источник фото: телеканал «360»

«Собственникам замусоренных территорий обозначат сроки по ликвидации свалок, а в случаях неисполнения предписания их привлекут к административной ответственности, — подчеркнул Бизяев.

Воздушная «охота» на нарушителей теперь будет регулярной. К слову, поднять вертолет в воздух стоит около 130 тысяч рублей. Суммы штрафов, выписанных нарушителям, поступят в бюджет региона. Они будут превышать миллионы рублей.

Ранее мы рассказали, что следить за свалками в лесах стали и через приложение «Проверки Подмосковья».