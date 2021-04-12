Следить за свалками в лесах стали через приложение «Проверки Подмосковья»

Приложение «Проверки Подмосковья» позволило взять под цифровой контроль лесные свалки. С его помощью оцифруют два миллиона гектаров. Поверки выполнят в рамках национального проекта «Экология».

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, по приложению смогут контролировать навалы мусора.

По поручению губернатора мы ведем борьбу с незаконными свалками в лесах. Исполнителям предстоит проверить два миллиона гектаров. Для цифрового контроля 100% свалок внедрен новый раздел в мобильном приложении Максим Рымар.

С помощью сервиса лесничие вносят сведения о свалке: объем, площадь и геолокацию. Кроме того, прикрепляют фото.

Информация поступит в реестр на подмосковном геопортале, в Центр управления регионом и ведомства, чтобы специалисты смогли оперативно убрать навалы мусора.

По мере оцифровки свалок они будут появляться на геопортале Подмосковья. За незаконные навалы отходов станут возбуждать административные дела и проводить расследования.

Жители Московской области смогут сообщить о лесных свалках через портал «Добродел».