Подмосковье 30 мая 2023, 14:04 Инспекторы ГУСТ проследили за устранением 100 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье весной Инспектор ГУСТ / АДМ ХИМКИ

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Инспекторы Главного управления содержания территории Подмосковья проконтролировали устранение свыше 100 тысяч нарушений чистоты и порядка на общественных пространствах весной. Больше всего недочетов ликвидировали в Королеве, Зарайске, Лосино-Петровском и Пушкино.

Как отметили в ведомстве, инспекторы регулярно проводят мониторинг дворов и общественных пространств, чтобы проверить их на чистоту и безопасность. Так, за три месяца было устранено 106 040 дефектов. Из них 4580 исправили в Королеве, 1807 — в Зарайске, 1054 — в Лосино-Петровском и 5252 — в Пушкино.

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«Сергиев Посад и Серпухов устранили только по 65%. Городским округам необходимо усилить работы в этом направлении, все дефекты должны быть устранены», — сказала глава ГУСТ Светлана Аипова.

Глава ведомства добавила, что некоторые округа оказались отстающими по этой работе. Это Чехов, Краснознаменск и Дубна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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