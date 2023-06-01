Подмосковье 01 июня 2023, 14:59 Инспекторы ГУСТ Подмосковья решили более 300 вопросов жителей в соцсетях в мае ГУСТ

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Инспекторы Главного управления содержание территории Подмосковья решили свыше 300 вопросов жителей в соцсетях в мае. Они сообщали о некачественной уборке дворов и общественных пространств, а также о необходимости ремонта детских площадок.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, инспекторы решили 313 проблем жителей, о которых они сообщили в соцсетях в мае. Среднее время решения одной задачи составило три дня.

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«Отличный инструмент не формального общения между ведомствами и жителями — социальные сети и городские Telegram-каналы. Граждане оперативно сообщают о том, что их волнует, прикладывают фотографии и могут обратиться с вопросами сразу в несколько учреждений», — подчеркнула Светлана Аипова.

Она добавила, что в мае жители оставили 500 сообщений о некачественной уборке и 16 — о необходимости ремонта элементов детских площадок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы Мытищ Юлии Купецкой о благоустройстве в округе. Она рассказала, что до конца года там обновят 70 мест. Среди них парки Тайнинский, Стрекалова, Ветеранов и Мира, пять скверов, дворы и не только.

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