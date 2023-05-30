Подмосковье 30 мая 2023, 17:33 Инспекторы ГУСТ ответили на 44 тысячи обращений жителей Подмосковья через «Добродел» в мае ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ ответили более чем на 44 тысячи вопросов жителей на портале «Добродел» в мае. Они сообщали о недостатках содержания территорий, а также делились идеями по благоустройству и озеленению.

Как рассказала глава ведомства Светлана Алипова, в мае сотрудники ГУСТ далее 44,5 тысячи ответов на портале «Добродел». Почти шесть тысяч из них касались частоты газонов и пешеходных коммуникаций, 3,8 тысячи — парковки в неположенном месте, 3,7 тысячи — ненормативного состояния контейнерных площадок и почти три тысячи — ремонта дорог. При этом общее количество обращений снизилась на 32%.

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«Май стал активным месяцем для всего блока жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: инспекторы активно принимали территории, коммунальные организации энергично устраняли недостатки, а жители Подмосковье помогали нам и коллегам стать лучше: подсказывали не только дефекты, но и направляли свои идеи по озеленению, благоустройству и просто делились интересными предложениями», — отметила глава ведомства.

Она добавила, что активнее всего обращения оставляли жители Балашихи, Одинцова, Химок и Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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