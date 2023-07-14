Подмосковье 14 июля 2023, 09:39 Инспекторы ГУСТ определили топ-5 округов Подмосковья по качеству уборки за неделю ГУСТ

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Глава ГУСТ провела еженедельный штаб по вопросам содержания общественных пространств с главами округов в Подмосковье. На нем обсудили уборку, отработку замечаний, а также высадку живых изгородей у детских площадок и оформление палисадников. Лучшими на минувшей неделе в этой работе стали Власиха, Лосино-Петровский, Электрогорск, Кашира и Серебряные Пруды.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, инспекторы устраняют замечания при помощи мобильного приложения на платформе СКПДИ в кратчайшие сроки. Самые плохие результаты на минувшей неделе показали Дубна, где не закрыли 764 обращения, а также Ленинский с показателем 333, Дмитров — 150, Серпухов — 144 и Подольск — 137.

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«Коллегам необходимо оперативно подтянуться по данному вопросу, закрыть все недочеты и своевременно отчитываться в системе. Обсудили также выполнение механизированных работ с подтверждением в системе. Задача стояла нехитрая: один раз в 10 дней промывание территорий и один раз в 10 дней прометание. В результате формирования рейтинга по этой части определилась первая пятерка муниципалитетов зеленой зоны: Власиха, Лосино-Петровский, Электрогорск, Кашира и Серебряные Пруды», — добавила она.

Другой темой встречи стала высадка живых изгородей и оформление палисадников. Ряд округов показал хорошие результаты, однако есть и отстающие. Среди них Бронницы, Балашиха, Дзержинский, Егорьевск, Ленинский, Можайск и другие муниципалитеты.

Министр добавила, что по итогам еженедельного штаба главы получили задачи, которые необходимо выполнить ближайшее время, и определили долгосрочные цели. Выполнение поручений будет контролировать ответственный курирующий сотрудник ГУСТ.

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