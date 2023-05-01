Подмосковье 01 мая 2023, 14:00 Инспекторы ГИБДД выявили двух водителей без прав в Солнечногорске

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Госавтоинспекция выявила двух нарушителей в Солнечногорске. Они не имели прав управлять транспортом. Один из них был несовершеннолетним, а другой — в состоянии алкогольного опьянения.

Управление мототранспортом без прав наказывается штрафом размером от пяти до 15 тысяч рублей. Один из нарушителей оказался несовершеннолетним, в отношении его родителей составили протокол.

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Второй нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. С результатами освидетельствования на месте он не согласился, и его направили в медучреждение, где состояние подтвердили врачи. За это он выплатит штраф в размере до 30 тысяч рублей, а также лишится прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, в Клину инспекторы заметили подозрительного пешехода, у которого обнаружили два свертка с порошкообразным веществом. Его направили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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