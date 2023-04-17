Подмосковье 17 апреля 2023, 12:24 Губернатор Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 млрд рублей Губернатор Воробьев: работы по модернизации системы ЖКХ должны быть прозрачными Пресс-служба губернатора Московской области

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Работы по модернизации системы ЖКХ в Московской области должны быть прозрачными и своевременными. На это указал губернатор Андрей Воробьев на традиционном совещании с зампредами.

«Очень важно для нас обеспечить прозрачность, своевременность, темп работ, который должен в этом весенне-летнем периоде обеспечить качественное теплоснабжение, прежде всего — на ближайший период. Безусловно, мы и дальше будем смотреть за ходом работ, а также мероприятиями, связанными с более мелкими вопросами в системе ЖКХ. Но, как и прежде, это остается нашим приоритетом», — подчеркнул губернатор Воробьев.

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Он назвал тему «чувствительной и важной» и напомнил, что правительство России и ОАО «Газпром» оказали Подмосковью существенную поддержку в этой сфере. Меньше чем за пять лет в модернизацию сетей, котельных, «критически важных узлов» по подаче тепла, воды и электричества в дома инфестируют порядка 320 миллиардов рублей, что позволит заменить до 1250 километров сети. За прошедшую зиму тема необходимости модернизации системы ЖКХ поднималась не раз, «чувствительными территориями» стали Солнечногорск, Химки, Дзержинский, Кашира, отметил Андрей Воробьев.

«Когда [строится] новая котельная, водозаборный узел или очистные сооружения — это всегда хорошо, важно. Но ключевое, без чего не работает и не достигается эффект, это сеть. Важно, что из этих заметных инвестиций большая часть идет как раз на модернизацию сетей», — подчеркнул губернатор Подмосковья.