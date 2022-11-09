Индустриальные парки Подмосковья привлекли более 450 резидентов за пять лет | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 15:11 Индустриальные парки Подмосковья привлекли более 450 резидентов за пять лет

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Более 450 компаний стали резидентами подмосковных индустриальных парков за последние пять лет. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье создано 63 индустриальных парка. Здесь работают более 1200 компаний, а заполняемость площадок составляет 76%.

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«Системное развитие индустриальной инфраструктуры региона обеспечивает стабильный приток новых инвесторов. За пять лет в индустриальные парки региона привлечено более 240 миллиардов рублей инвестиций, а общее количество рабочих мест составило более 32 тысяч», — отметила Зиновьева.

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Наибольшее количество резидентов удалось привлечь в индустриальные парки в 2021 году. Тогда сразу 125 компаний приступили к работе и реализовали проекты на 54 миллиарда рублей. Несмотря на изменившиеся экономические условия, приток инвесторов в Подмосковье продолжается и сейчас. С начала года уже 70 компаний пришли в индустриальные парки и начали строить бизнес. Инвестиции составят более 28 миллиардов рублей.

Более 25 индустриальных парков заполонены на 100%. Среди них, например, «Валищево» и «Успенский». Чтобы удовлетворить спрос инвесторов, в 2022 году в регионе заработал новый индустриальный парк «Рябина» в Домодедове. Еще три будут созданы до конца декабря. Вместе с тем компаниям доступно еще более 600 гектаров свободных земель на существующих площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по предоставлению участков для бизнеса в регионе.