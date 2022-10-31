Воробьев отметил важность работы по предоставлению участков для бизнеса в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 14:00 Воробьев отметил важность работы по предоставлению участков для бизнеса в Подмосковье Губернатор Воробьев: работа по предоставлению участков для бизнеса является важной

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Подмосковье считает важным продолжать развивать программу по предоставлению участков для бизнеса. Сейчас она в регионе является приоритетной. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Простота, удобство, информативность тех или иных участков земли позволяют нам качественно предоставлять сервис для тех, кто приходит в Московскую область, чтобы начать или расширить свой бизнес», — отметил он.

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Данная работа, по мнению губернатора Подмосковья, является крайне важной. Воробьев также подчеркнул, что область уделяет отдельное внимание развитию уже существующих и созданию новых производств. Инвестиционный климат в регионе, как отметил губернатор, играет решающую роль в этом.

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