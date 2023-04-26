26 апреля 2023, 13:12
Импортозамещение лакокрасочных материалов наладят в Лосино-Петровском
Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод еще одного завода в Подмосковье. Это производство лакокрасочных материалов в поселке Свердловский в Лосино-Петровском. Там смогут получить работу 30 человек.
Проект реализовала компания «Евростиль». Для производства построили два здания, административно-бытовой комплекс и лабораторию для исследований и опытных работ. Их общая площадь превысила две тысячи квадратных метров. В проект инвестировали около 150 миллионов рублей.
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Компания занимается разработкой и выпуском индустриальных, огнезащитных, общестроительных и декоративных лакокрасочных составов с 2016 года. Продукцию выпускают по программе импортозамещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Заводы
Импортозамещение
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