Подмосковье 26 апреля 2023, 13:12 Импортозамещение лакокрасочных материалов наладят в Лосино-Петровском ООО «ЛАБОРАТОРИЯ „ЕВРОСТИЛЬ“

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Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод еще одного завода в Подмосковье. Это производство лакокрасочных материалов в поселке Свердловский в Лосино-Петровском. Там смогут получить работу 30 человек.

Проект реализовала компания «Евростиль». Для производства построили два здания, административно-бытовой комплекс и лабораторию для исследований и опытных работ. Их общая площадь превысила две тысячи квадратных метров. В проект инвестировали около 150 миллионов рублей.

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Компания занимается разработкой и выпуском индустриальных, огнезащитных, общестроительных и декоративных лакокрасочных составов с 2016 года. Продукцию выпускают по программе импортозамещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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