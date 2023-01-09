Подмосковье 09 января 2023, 13:31 Импортозамещение IT-продуктов для медицины наладят в Дубне

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Компания «Кадуцей Электроникс» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна». Предприятие занимается импортозамещением в сфере медицины, создавая новые IT-решения. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«Кадуцей Электроникс» будет выпускать продукцию для сферы здравоохранения России. В проект инвестируют четыре миллиона рублей. Предприятие станет одним из крупнейших кластеров по созданию и выпуску инновационной продукции в медицине.

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Главной продукцией предприятия станет система палатной сигнализации и ПО для нее.

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Ранее губернатора Андрей Воробьев рассказал о развитии искусственного интеллекта в Подмосковье. Он отметил намерение региона не останавливаться на достигнутом в развитии и внедрении инноваций.