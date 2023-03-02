Подмосковье 02 марта 2023, 12:24 Импортозамещение источников питания для светодиодных светильников наладили в Подмосковье

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Компания «Трион» запустила первое в России производство цифровых источников питания для светодиодного освещения. Они разработаны с использованием отечественных микросхем. На предприятии смогут трудоустроиться 50 человек.

Ранее компания производила продукцию в Китае, а в прошлом году инвестор решил заняться выпуском продукции в Сергиевом Посаде. По словам зампреда правительства — главы Мининвеста Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в проект вложили около 300 миллионов рублей. Полностью его реализуют в течение пяти лет.

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«В ближайшем времени инвестор планирует увеличить штатную численность инженерно-технического персонала до 50 человек. На предприятии смогут найти работу высококвалифицированные инженеры, операторы технологических установок и контролеры готовой продукции», — добавила она.

Продукцию компании используют в простых светильниках для освещения школ и офисов, а также в промышленных и инфраструктурных объектах. Приборы могут работать и в экстремальных условиях.

Как рассказал директор компании Денис Новоторженцев, уникальность продукции заключается в ее универсальности. При этом она не уступает по качеству зарубежным аналогам. Оборудование также используют для реализации проекта «Умный город». К 2027 году «Трион» планирует занять лидирующие позиции на российском рынке.

Сейчас на предприятии работают две линии поверхностного монтажа электронных компонентов, волновой пайки и другое оборудование. Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что в будущем завод увеличит мощности до 840 тысяч источников питания в год.

«Кроме того, у компании „Трион“ есть собственное конструкторское бюро, одно из подразделений которого занимается разработкой цифровых продуктов и решений. Инженеры предприятия разработали программное обеспечение для управления умным освещением, которое также может заменить аналогичное зарубежное ПО компаний, ушедших из России», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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