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    17 декабря 2020, 17:51

    Имена победителей конкурса предпринимательских проектов назвали на форуме «Малый и средний бизнес Подмосковья»

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Областной форум «Малый и средний бизнес Подмосковья. Итоги 2020 года» прошел в Московской области 16 декабря. Он был организован региональным Мининвестом. К трансляции подключились более 1000 человек. На форуме назвали имена победителей конкурса предпринимательских проектов.
    Имена победителей конкурса предпринимательских проектов назвали на форуме «Малый и средний бизнес Подмосковья»

    В каждой из шести номинаций были представлены ролики от номинантов, где они кратко рассказывали о себе и своем бизнесе.

    «Ежегодно правительство Подмосковья и региональный Мининвест создают новые меры поддержки предпринимателей. Причем прежде всего мы ориентируемся и учитываем запросы областного бизнес-сообщества. Мы гордимся активными предпринимателями и их проектами! Наша совместная работа помогает благоприятному развитию региона», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Места по голосованию распределились следующим образом:

    Номинация «IT-технологии»:

    • 3 место — Тумаш Дмитрий Юрьевич, ASTRA GRAPHIC
    • 2 место — Фролова Людмила Андреевна, «Гид-Эксперт»
    • 1 место — Полторацкий Виталий Евгеньевич, TransNetIQ

    Номинация «СТАРТАП 2020»:

    • 3 место — Кудрявцев Михаил Александрович, Центр единоборств «RISING STAR»
    • 2 место — Зонтов Роман Александрович, «Интерьерные клетки и парковки для собак»
    • 1 место — Ческидов Алексей Николаевич, ООО «Нетканые материалы»

    Номинация «Развитие внутреннего туризма»:

    • 3 место — Липатова Ирина Анатольевна, Музей «Арт-Макет. Архитектура в миниатюре»
    • 2 место — Дружинин Павел Сергеевич, Туристко-информационный центр «История места»
    • 1 место — Малинин Дмитрий Олегович, «Конноспортивный туристический парк «Карамат»

    Номинация «Лучшее производственное предприятие»:

    • 3 место — Годунова Татьяна Борисовна, Schneider
    • 2 место — Мария Кулькова, Проектирование дорог «Драфт»
    • 1 место — Зенкин Александр Николаевич, «Солнечногорский завод экологичной упаковки»

    Номинация «Лучшее сельхозпредприятие»:

    • 3 место — Елена Гайкова, «Ремесло во благо жизни. Артель Коростель».
    • 2 место — Крапивной Михаил Михайлович, «Беспилотный электрический трактор»
    • 1 место — Уколов Александр Николаевич, «Подмосковный питомник «РУСРОЗА»

    Номинация «Лучшее предприятие в социальной сфере»:

    • 3 место — Зимкина Юлия Станиславовна, «Спортивный Солнечногорск»
    • 2 место — Иодо Дарья Сергеевна, «Арт-резиденция Московской области»
    • 1 место — Евгения Пилюгина, «Травушка-Муравушка»

    Также от фонда «Наше Будущее» были выделены и награждены следующие проекты: «Самоблагоустройство», «Семейный клуб «Счастье», «The ПРЯНИК», «Грибзавод» и «ООО Феникс».

    В рамках форума работали дискуссионные площадки по различным темам — «Меры поддержки бизнеса в Московской области», «IT-технологии и новые тренды в развитии бизнеса», «Как начать свой бизнес и где найти стартовый капитал», «Как стать успешным руководителем, как сформировать команду» и другие.

    На пяти площадках выступили спикеры, среди которых были руководители успешных компаний, представители фондов «Наше будущее», Московского областного гарантийного фонда, а также представители Мининвестиций Московской области.

    В течение всех выступлений зрители могли задавать вопросы в чат, а в блоке «Вопрос-ответ» получить ответы от заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежды Карисаловой.

    Также на мероприятии состоялось пленарное заседание, на нем участники обсудили итоги развития поддержки бизнеса в Подмосковье и результаты реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».