Имена победителей конкурса предпринимательских проектов назвали на форуме «Малый и средний бизнес Подмосковья»
В каждой из шести номинаций были представлены ролики от номинантов, где они кратко рассказывали о себе и своем бизнесе.
«Ежегодно правительство Подмосковья и региональный Мининвест создают новые меры поддержки предпринимателей. Причем прежде всего мы ориентируемся и учитываем запросы областного бизнес-сообщества. Мы гордимся активными предпринимателями и их проектами! Наша совместная работа помогает благоприятному развитию региона», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Места по голосованию распределились следующим образом:
Номинация «IT-технологии»:
- 3 место — Тумаш Дмитрий Юрьевич, ASTRA GRAPHIC
- 2 место — Фролова Людмила Андреевна, «Гид-Эксперт»
- 1 место — Полторацкий Виталий Евгеньевич, TransNetIQ
Номинация «СТАРТАП 2020»:
- 3 место — Кудрявцев Михаил Александрович, Центр единоборств «RISING STAR»
- 2 место — Зонтов Роман Александрович, «Интерьерные клетки и парковки для собак»
- 1 место — Ческидов Алексей Николаевич, ООО «Нетканые материалы»
Номинация «Развитие внутреннего туризма»:
- 3 место — Липатова Ирина Анатольевна, Музей «Арт-Макет. Архитектура в миниатюре»
- 2 место — Дружинин Павел Сергеевич, Туристко-информационный центр «История места»
- 1 место — Малинин Дмитрий Олегович, «Конноспортивный туристический парк «Карамат»
Номинация «Лучшее производственное предприятие»:
- 3 место — Годунова Татьяна Борисовна, Schneider
- 2 место — Мария Кулькова, Проектирование дорог «Драфт»
- 1 место — Зенкин Александр Николаевич, «Солнечногорский завод экологичной упаковки»
Номинация «Лучшее сельхозпредприятие»:
- 3 место — Елена Гайкова, «Ремесло во благо жизни. Артель Коростель».
- 2 место — Крапивной Михаил Михайлович, «Беспилотный электрический трактор»
- 1 место — Уколов Александр Николаевич, «Подмосковный питомник «РУСРОЗА»
Номинация «Лучшее предприятие в социальной сфере»:
- 3 место — Зимкина Юлия Станиславовна, «Спортивный Солнечногорск»
- 2 место — Иодо Дарья Сергеевна, «Арт-резиденция Московской области»
- 1 место — Евгения Пилюгина, «Травушка-Муравушка»
Также от фонда «Наше Будущее» были выделены и награждены следующие проекты: «Самоблагоустройство», «Семейный клуб «Счастье», «The ПРЯНИК», «Грибзавод» и «ООО Феникс».
В рамках форума работали дискуссионные площадки по различным темам — «Меры поддержки бизнеса в Московской области», «IT-технологии и новые тренды в развитии бизнеса», «Как начать свой бизнес и где найти стартовый капитал», «Как стать успешным руководителем, как сформировать команду» и другие.
На пяти площадках выступили спикеры, среди которых были руководители успешных компаний, представители фондов «Наше будущее», Московского областного гарантийного фонда, а также представители Мининвестиций Московской области.
В течение всех выступлений зрители могли задавать вопросы в чат, а в блоке «Вопрос-ответ» получить ответы от заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежды Карисаловой.
Также на мероприятии состоялось пленарное заседание, на нем участники обсудили итоги развития поддержки бизнеса в Подмосковье и результаты реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».