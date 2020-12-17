Имена победителей конкурса предпринимательских проектов назвали на форуме «Малый и средний бизнес Подмосковья»

В каждой из шести номинаций были представлены ролики от номинантов, где они кратко рассказывали о себе и своем бизнесе.

«Ежегодно правительство Подмосковья и региональный Мининвест создают новые меры поддержки предпринимателей. Причем прежде всего мы ориентируемся и учитываем запросы областного бизнес-сообщества. Мы гордимся активными предпринимателями и их проектами! Наша совместная работа помогает благоприятному развитию региона», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Места по голосованию распределились следующим образом:

Номинация «IT-технологии»:

3 место — Тумаш Дмитрий Юрьевич, ASTRA GRAPHIC

2 место — Фролова Людмила Андреевна, «Гид-Эксперт»

1 место — Полторацкий Виталий Евгеньевич, TransNetIQ

Номинация «СТАРТАП 2020»:

3 место — Кудрявцев Михаил Александрович, Центр единоборств «RISING STAR»

2 место — Зонтов Роман Александрович, «Интерьерные клетки и парковки для собак»

1 место — Ческидов Алексей Николаевич, ООО «Нетканые материалы»

Номинация «Развитие внутреннего туризма»:

3 место — Липатова Ирина Анатольевна, Музей «Арт-Макет. Архитектура в миниатюре»

2 место — Дружинин Павел Сергеевич, Туристко-информационный центр «История места»

1 место — Малинин Дмитрий Олегович, «Конноспортивный туристический парк «Карамат»

Номинация «Лучшее производственное предприятие»:

3 место — Годунова Татьяна Борисовна, Schneider

2 место — Мария Кулькова, Проектирование дорог «Драфт»

1 место — Зенкин Александр Николаевич, «Солнечногорский завод экологичной упаковки»

Номинация «Лучшее сельхозпредприятие»:

3 место — Елена Гайкова, «Ремесло во благо жизни. Артель Коростель».

2 место — Крапивной Михаил Михайлович, «Беспилотный электрический трактор»

1 место — Уколов Александр Николаевич, «Подмосковный питомник «РУСРОЗА»

Номинация «Лучшее предприятие в социальной сфере»:

3 место — Зимкина Юлия Станиславовна, «Спортивный Солнечногорск»

2 место — Иодо Дарья Сергеевна, «Арт-резиденция Московской области»

1 место — Евгения Пилюгина, «Травушка-Муравушка»

Также от фонда «Наше Будущее» были выделены и награждены следующие проекты: «Самоблагоустройство», «Семейный клуб «Счастье», «The ПРЯНИК», «Грибзавод» и «ООО Феникс».

В рамках форума работали дискуссионные площадки по различным темам — «Меры поддержки бизнеса в Московской области», «IT-технологии и новые тренды в развитии бизнеса», «Как начать свой бизнес и где найти стартовый капитал», «Как стать успешным руководителем, как сформировать команду» и другие.

На пяти площадках выступили спикеры, среди которых были руководители успешных компаний, представители фондов «Наше будущее», Московского областного гарантийного фонда, а также представители Мининвестиций Московской области.

В течение всех выступлений зрители могли задавать вопросы в чат, а в блоке «Вопрос-ответ» получить ответы от заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежды Карисаловой.

Также на мероприятии состоялось пленарное заседание, на нем участники обсудили итоги развития поддержки бизнеса в Подмосковье и результаты реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».