Подмосковье 18 ноября 2022, 11:57 Игровые зоны для детей открыли в 8 парках Подмосковья с начала года

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Игровые зоны появились в восьми парках Подмосковья в этом году. Это большие детские площадки, сделанные из экологичных материалов, рассказали в Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Михаил Хайкин отметил, что на площадках разместили современные и востребованные элементы, на которых могут играть дети разных возрастов.

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«Все площадки отвечают необходимым требованиям безопасности и уже пользуются популярностью среди ребятишек», — добавил он.

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На площадках оборудовали домики, канаты, качели, полосы препятствий и многое другие. Покрытие зон сделано их травмобезопасного материала. Для родителей обустроили зоны отдыха.

Площадки открыли в парках в Ногинске, Электроуглях, Дедовске, Луховицах, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Хотькове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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