Джазовый квартет Игоря Бутмана выступил на площади в Ступине, поздравив его с присвоением почетного звания «Город трудовой доблести и славы». Под открытым небом музыканты подарили жителям «Большой джаз».

Так называлась их концертная программа. Чтобы услышать ее, жители собрались на главной площади города.

Саксофонист, председатель Штаба общественной поддержки «Единой России» Игорь Бутман поздравил Ступино с важным событием — присвоением звания «Город трудовой доблести и славы».

Мы тоже не могли остаться в стороне от такого важного события. Наша концертная программа «Большой джаз» посвящена этому радостному дню Игорь Бутман.

Хорошая погода помогла собрать не менее трех тысяч гостей. Они не только насладились музыкой, но и увидели фейерверк.

«В годы войны заводы в Ступине ни на минуту не прекращали работу. В эти годы, несмотря на сложности и тяготы военного времени, рабочие выпустили с заводов не менее семи тысяч тонн алюминиевого проката, обеспечили фронт более чем 27 тысячами винтов. Это практически все самолеты, выпущенные в годы войны», — напомнил народный артист.

Бутман поблагодарил президента за поддержку инициативы «Единой России» о присвоении почетного звания.