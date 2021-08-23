Лидер штаба общественной поддержки «Единой России» в Московской области Игорь Бутман прокомментировал итоги встречи президента с лидерами списка партии. Он отметил, что в проекте народной программы получилось сосредоточить наиболее важные темы для жителей.

«На мой взгляд, программа должна получиться рабочая. Все, что в нее на данный момент включено, в той или иной мере касается жизни каждого человека. Знаю, что она создается в прямом диалоге с жителями. Прямой диалог — прекрасная возможность услышать голос каждого. Подобный формат позволяет не оторваться „от земли“, собрать и обобщить вопросы, действительно волнующие людей», — сказал он.

Отдельное внимание Бутман уделил взаимодействию с экспертным сообществом и представителями общественных организаций при подготовке программы.

«Никто не знает о проблемах и, самое главное, способе их решения лучше, чем люди, живущие с ними многие годы. Например, при подготовке программы учитывается мнение представителей обществ инвалидов, многодетных семей, старшего поколения. Это позволяет наполнять ее „конкретикой“, которая сделает последующую работу точней и результативней», — подчеркнул он.

При этом Бутман добавил, что подготовка и принятие программы — это «только начало».

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами списка партии,. На ней обсудили итоги сбора предложений в народную программу «Единой России». В первую пятерку вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Их кандидатуры Путин предложил во время съезда в июне.