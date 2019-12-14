Путин внес в Госдуму проект закона о новом почетном звании для городов

Звание «Город трудовой доблести» получат российские города, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Горожане должны были бесперебойно производить военную и гражданскую продукцию на промышленных предприятиях на территории населенного пункта. Причем своими поступками они должны были проявить «массовый трудовой героизм и самоотверженность», говорится в тексте.

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В городе трудовой доблести установят стелу с изображением его герба и текстом соответствующего указа президента. Кроме того, в небо запустят праздничные салюты 1 и 9 мая и в День города.

Для присвоения звания должны быть выполнены некоторые из условий. Например, у местных предприятий могут быть государственные награды или имеются переходящие красные знамена Государственного комитета обороны СССР. Кроме того, работники предприятий могут быть награждены государственными наградами за трудовые заслуги. Также допустимо предоставление документально подтвержденных фактов трудового героизма горожан в 1941–1945 годах.

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Российский организационный комитет «Победа» будет рассматривать ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований.

Сейчас на федеральном уровне присваивается звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Его носят Кемерово, Новокузнецк, Ярославль, Череповец. Однако существует множество городов, которые хоть и не участвовали непосредственно в военных действиях, но обеспечивали фронт всем необходимым.