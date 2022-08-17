Хозяйкам Подмосковья рассказали об опасных ошибках в домашней консервации

Конец лета — горячая пора для хозяек, которые десятками закрывают банки с домашними заготовками (тем более что подмосковный урожай овощей в этом году радует сборами). По статистике, соленья и варенья на зиму заготавливают 85% жителей, однако не все консервы безопасны для здоровья. Роспотребнадзор рассказал, как делать закрутки правильно.

Бактерия Clostridium botulinum — очень живучий микроорганизм. Как только ее споры попадают в безвоздушную среду, например, в банку с огурцами, начинается активный рост бактерий. В процессе своей жизнедеятельности эти микроорганизмы выделяют токсин, опасный для человека. Он является одним из сильнейших бактериальных ядов. Его не может разрушить желудочный сок, а в некоторых случаях он даже усиливает действие токсина. Наступает отравление организма, и человеку ставят диагноз «ботулизм».

Отравление проявляет себя очень быстро — от двух часов до нескольких суток. Сначала человек чувствует слабость и головную боль. Рвота и понос бывают редко — обычно запоры сопровождают интоксикацию. При ухудшении самочувствия нарушается функция зрения: перед глазами плывет туман, появляется раздвоение предметов, зрачки расширяются (причем один становится шире другого). Затем возникает сухость во рту, изменяется и ослабевает голос, речь становится невнятной. Температура тела остается нормальной или слегка повышается. Дальнейшее действие яда усугубляет состояние человека. При несвоевременном обращении за медицинской помощью ботулизм часто заканчивается смертью.

Если после употребления консервированных продуктов присутствуют симптомы ботулизма, необходимо выпить солевое слабительное (например, сульфат магния), затем любое персиковое или другое растительное масло для связывания токсинов. Потом промыть желудок теплым раствором питьевой соды и срочно вызвать скорую помощь.

Чтобы защитить себя и близких от ботулизма, необходимо соблюдать строгие правила при консервации фруктов и овощей. Роспотребнадзор напоминает, какие меры предосторожности необходимо предпринять:

— для консервирования выбирайте только свежие фрукты и овощи. Недопустимо использовать лежалые и испорченные плоды;

— при сборе грибов аккуратно срезайте ножку, чтобы в корзинку не попала земля;

— тщательно промывайте то, что собираетесь положить в банку. Не забывайте использовать щетку;

— соблюдайте правила стерилизации банок и крышек. Их необходимо кипятить не менее 30 минут;

— при консервации используйте соль (не менее 10% соли на 100 граммов продукта) и уксус;

— консервы закрывайте капроновыми крышками — так к содержимому банки остается доступ кислорода, и токсины не образуются;

— помните, что хранить домашние заготовки нужно в темном и прохладном месте (в холодильнике или погребе);

— вздутые банки незамедлительно выбрасывайте. В них уже полным ходом идет развитие микробов;

— заготовки не следует покупать на рынках. Никто не даст вам гарантии, что они абсолютно безопасны;

— при покупке в супермаркетах обязательно проверьте срок годности и обратите внимание на внешний вид банки.

Следуя этим рекомендациям Роспотребнадзора, хозяйки защитят себя и своих близких от коварной бактерии и сделают вкусные домашние заготовки еще и безопасными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье вышло на второе место в России по производству овощей.