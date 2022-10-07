Хоккейную площадку открыли в поселке Михнево в Ступине | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber Хоккейную площадку открыли в поселке Михнево в Ступине

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Универсальную хоккейную площадку построили в поселке Михнево в Ступине. Зимой ее будут использовать в качестве катка, а летом — для игровых видов спорта.

На площадке обустроили трибуны на 64 зрителя, а также раздевалки. Как рассказал глава Минспорта области Дмитрий Абаренов, объект будут использовать круглый год. На нем смогут проводить соревнования и любительские турниры.

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«Уверен, площадка будет востребована, так как запрос от жителей на универсальный спортивный объект был давно», — отметил он.

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Министр заявил, что в этом году в Ступине появится еще один спортивный объект. Это мини-стадион в селе Ситне-Щелканово. Его откроют этой осенью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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