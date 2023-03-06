Подмосковье 06 марта 2023, 13:57 Хирурги Московского областного перинатального центра удалили 6-й палец руки у новорожденного

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Хирурги из Московского областного перинатального центра удалили шестой палец на руке новорожденного. У здорового ребенка диагностировали полидактилию — заболевание, которое не опасно для здоровья, но является косметическим дефектом и может мешать конечности полноценной функционировать.

Патология также может сочетаться в другими — нарушать функцию руки и ограничивать физическое развитие. По словам заведующей отделением Юлии Шугиной, шестой палец оказался неразвитым и расположился на соседнем здоровом.

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«Мы выполнили операцию по его удалению под местным обезболиванием. Она прошла успешно, и на следующий день малыш был выписан домой», — сказала она.

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Через неделю врачи сняли швы, от операции остался небольшой рубец. По словам медиков, процедура не повлияет на развитие ребенка и его дальнейшей жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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