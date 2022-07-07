Химки вошли в тройку лидеров Подмосковья по кикшерингу

Кикшеринг набрал большую популярность среди жителей Химок. Для них доступно 500 самокатов и 230 парковок. Это один из самых высоких показателей в регионе.

Глава городского округа Дмитрий Волошин заявил, что сферу продолжат активно развивать.

«Этот альтернативный вид транспорта пользуется с каждым годом все большей популярностью. Сейчас ведем переговоры с новым оператором для развития конкуренции и предоставлении жителям выбора наиболее выгодного тарифа», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Только за первое полугодие 2022 года в Химках обустроили 80 новых парковок, добавили 100 транспортных средств. Осенью планируют создать еще 200 точек и привезти еще 300 самокатов. Для безопасного передвижения в округе планируют обустроить специальные полосы движения.

Это экологичный и удобный способ передвижения в черте города. Наша задача — сделать его безопасным и доступным для всех жителей Химок Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлекательности подмосковных парков. Особое внимание при их благоустройстве уделяют велоинфраструктуре.