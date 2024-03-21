Подмосковье 21 марта 2024, 11:50 Гуманитарную помощь с бронежилетами и печками доставили из Мытищ в зону СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Гуманитарную помощь от местного отделения партии «Единая Россия», казачьего общества и жителей доставили из Мытищ в зону специальной военной операции. В посылках — автозапчасти, печки-буржуйки, бронежилеты и другие необходимые бойцам вещи.

С очередным конвоем на передовую отправили автомобильные запчасти, камеры для колес и ремкомплекты, чтобы быстро привести технику в строй. Также из Мытищ доставили средства шумоподавления, медицинские рюкзаки, бронежилеты и печки-буржуйки. Кроме того, военным передали весточки из дома и адресные посылки от родных.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее волонтеры в Мытищах собрали гуманитарную помощь для участника специальной военной операции с позывным Паника. Посылку уже передали бойцу.

Напомним, в марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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