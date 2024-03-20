Подмосковье 20 марта 2024, 15:21 Гуманитарную помощь для бойца СВО собрали в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Волонтеры в Мытищах собрали гуманитарную помощь для участника специальной военной операции с позывным Паника. Посылку уже передали бойцу.

Боец с позывным Паника приехал домой в Мытищи на время отдыха. Он встретился с семьей и представителями местного волонтерского движения. Мужчина заранее отправил запрос на гуманитарную помощь. В сжатые сроки добровольцы собрали все необходимое.

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Ранее благодаря совместным усилиям жителей округа, местных предприятий, политических и общественных организаций на передовую отправили легковой автомобиль с гумпомощью. Там были медикаменты, аппараты для искусственной вентиляции легких, бронежилеты, радиостанции, смартфоны с тепловизорами и приборами ночного видения.

Напомним, в марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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