Подмосковье 02 декабря 2022, 10:00 Губернатор Воробьев вручил героям СВО из Подмосковья государственные награды

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Добровольцы из Подмосковья, совершившие подвиги в рамках СВО, получили государственные награды. Их поздравил губернатор региона Андрей Воробьев. Он встретился с их семьями и поблагодарил бойцов за достойное исполнение долга.

Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно Андрей Воробьев

Артем из Электростали получил орден Мужества. Он отправился на передовую добровольцем с самого начала спецоперации. За плечами героя 15 лет службы. Ему удалось уничтожить трех противников и вывести из строя боевую машину, после чего Артем помог раненому товарищу.

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«Мать очень переживала и жена, конечно, а отец сам военный, полковник, виду не показывал, но, наверное, тоже в душе переживал. Но, я уверен, да и они мне говорили, что решение мое поддерживают», — поделился боец.

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После возвращения из горячей точки Артем принял решение восстановиться на службе, чтобы вернуться на передовую.

Старшина роты добровольческого отряда Дмитрий из Сергиева Посада также получил орден Мужества. Благодаря его решению вовремя открыть огонь было уничтожено 11 нападавших.

Медаль «За Отвагу» вручили стрелку Артему, который смог удержать опорный пункт на рубеже обороны. Ранее в 2014 году мужчина вступил в ополчение ДНР. После завершения контракта он переехал к родственникам в Домодедово.

«Я сам из Донбасса, из Горловки. Начал служить еще в 2014 году, в 2020-м по окончании контракта приехал в Домодедово. Но когда началась СВО, а я знаю, что делать, как там себя надо вести, поэтому не мог оставить родной край и пошел на спецоперацию», — поделился он.

За отвагу медалью наградили Александра из Орехово-Зуева. Мужчина смог спасти раненого товарища, которого придавило орудием, хотя его самого задело осколком во время обстрела.

Часто, когда мы встречаемся, передаем какое-то оснащение, оборудование или награждаем, то мы слышим в наш адрес тоже благодарности и это очень приятно, но то, что делаете вы, ваши поступки важны для нашей страны, чтобы мы жили стабильно, спокойно Андрей Воробьев

Ранее Андрей Воробьев встретился с женами военных из Наро-Фоминска. Он обсудил с ними меры поддержки и пообещал помочь в решении проблем с медициной и ЖКХ в военном городке.

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