Подмосковье 29 января 2023, 10:37 Губернатор Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев: врачи региона могут получить бесплатные участки под ИЖС Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, какие программы поддержки медработников реализуются в регионе. Медики уже получили по 10-15 тысяч рублей доплаты к своим основным зарплатам.

«Есть еще набор мероприятий, который в нашем регионе позволяет семье врачей задержаться и планировать свое будущее — это и земельные участки, и компенсация полностью аренды жилья», — сказал глава Подмосковья.

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Ранее Воробьев рассказал о строительстве «Поселка для врачей» в Богородском округе. В пилотную программу также попали Сергиев Посад, Домодедово, Ступино и Воскресенск.

Новая областная программа позволит медикам получить земельные участки для строительства частных домов. Воспользоваться помощью властей Подмосковья могут врачи 37 специальностей, которые отработали в регионе не менее трех лет.

Власти региона также оказали помощь военнослужащим и доставили в зону СВО гуманитарную помощь.