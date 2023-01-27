Важное 27 января 2023, 12:05 Губернатор Воробьев поблагодарил главу Клина за доставку гумпомощи в зону СВО

Читать 360tv в

На днях глава городского округа Клин Алена Сокольская вернулась из зоны СВО, куда приезжала, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил ее и всех жителей, волонтеров, которые оказали содействие в поддержке военнослужащих.

Алена Сокольская отметила, что многие жители Клина сплотились для помощи участникам СВО и их семьям. Люди собирают вещи первой необходимости, волонтеры помогают с сортировкой, погрузкой и упаковкой.

Реклама

Губернатор спросил у главы Клина, какая помощь от правительства необходима и были ли пожелания от военнослужащих на передовой.

Я знаю, что совсем недавно вы вернулись из зоны СВО, передали нашим бойцам все, что необходимо, все, что собрали добрые люди, волонтеры. Мы тоже приняли в этом участие. Хотел поблагодарить вас и всех причастных. Андрей Воробьев

По словам Сокольской, бойцы благодарят правительство за внимание и оказываемую помощь.

«Ребята искренне были рады тому, что мы приехали на территорию, сопряженную с передовой, передали технику, оборудование, которое они просили. И, конечно, для них самое главное, что мы поддерживаем их семьи», — отметила Алена Сокольская.

Поддержка от жителей

В Подмосковье работает региональный штаб Комитета семей воинов Отечества,в который вошли женщины-активистки, волонтеры, ветераны боевых действий.

«К нам тоже пришли женщины, матери и выразили готовность работать. Мы оказываем помощь не только материальную — продуктами, но, самое главное, еще и психологическую. Встречи, разговоры, общение», — сообщила Сокольская.

В Клину развернули два круглосуточных пункта сбора гуманитарной помощи. Они работают на территориях Ледового дворца имени Харламова и Молодежного центра «Стекольный».

Прием детей из Донбасса

На днях в пункты временного размещения беженцев в Клину приехали еще 67 детей из Донбасса. Это ребята из Донецка, Есиноватой и Макеевки. Вскоре им помогут устроиться в школы.

«У нас два пункта временного размещения беженцев и наших соотечественников с Белгородчины. Первые приехали еще в феврале прошлого года. И буквально вчера мы приняли еще ребят», — сказала Алена Сокольская.

Она добавила, что в Клину живут уже около 400 человек из Донбасса, более половины из которых — дети.