Подмосковье 28 января 2023, 21:36 Строительство пилотного «Поселка для врачей» в Сергиевом Посаде завершат к осени

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В районе населенного пункта Богородское продолжается строительство будущего «Поселка для врачей». Соцпроект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В пилот программы помимо Сергиева Посада вошли Домодедово, Ступино, Богородский и Воскресенск.

«Чтобы привлекать и сохранять лучших специалистов, нужна забота и постоянная поддержка. По новой областной программе „Поселок для врачей“ медики получат земельные участки и смогут начать строить там свои дома», — заявил Андрей Воробьев.

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По словам главы округа Михаила Токарева, важно создать условия не только для врачей, но и для их соседей. К участкам подведут воду, канализацию, электричество и газ. Также в поселке построят дороги, тротуары и необходимую для жизни инфраструктуру.

«Сейчас строительство находится на этапе прокладки коммуникаций. Эту работу планируем завершить к майским праздникам. В целом территория должна быть полностью готова к 1 сентября 2023 года», —сообщил Михаил Токарев.

Получить бесплатный земельный участок в «Поселке для врачей» могут специалисты со стажем не менее трех лет. Льгота рассчитана на медиков 37 специальностей.

В Сергиевом Посаде обустроят 50 земельных участков под дома медиков. Подать заявку на получение земли можно через региональный портал госуслуг или местную администрацию.

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