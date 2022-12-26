Подмосковье 26 декабря 2022, 17:00 Губернатор Воробьев назвал командную работу органов власти частью успеха Подмосковья Фото: Антон Чернов

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Подмосковье занимает высокие строчки федеральных рейтингов по разным направлениям. Это работа правоохранительных органов, ЖКХ и других сфер. По словам губернатора области Андрея Воробьева, таких результатов позволяет достичь командная работа органов власти.

Глава региона отметил, что эффективная работа в команде позволяет совершенствовать судебную систему, работу МФЦ и другие направления. Об этом он сказал на заседании Высшего Совета.

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«Я очень рассчитываю, что каждый здесь присутствующий обладает достаточной культурой, и самое главное — вдохновением, желанием сделать дело, найти способы, а не причины, которые останавливают процесс», — отметил он.

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Губернатор выразил надежду на то, что регион продолжит преуспевать и обеспечивать перемены.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность работающей экономики в условиях санкций. Он заявил, что в текущей обстановке нужно продолжать развиваться и реализовывать новые проекты.