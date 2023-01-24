Подмосковье 24 января 2023, 10:45 Глава Клина Алена Сокольская передала Донбассу машины скорой помощи и гумпомощь

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Глава Клина Алена Сокольская передала Донбассу новые машины скорой помощи и три автомобиля УАЗ. Вместе с тем она привезла гуманитарную помощь: одежду, продукты, лекарства и технику, которые собрали жители городского округа.

Жители Клина собрали для ДНР и ЛНР 450 килограммов продуктов, 500 килограммов бытовой химии, а также 325 килограммов товаров для детей. Кроме того, ценной помощью Донбассу оказались машины скорой помощи, которые направили в Макеевку и Донецк, а также УАЗы, которые передали военным.

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«Одну неотложку мы передали в больницу Макеевки, вторую скорую — в одну из республиканских больниц Донецка. Автомобиль УАЗ передали нашим военным. Груженый коптерами, тепловизорами, печками, одеждой для военных, он сразу же отправился на линию соприкосновения», — рассказала Алена Сокольская.

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Управляющая делами администрации города Харцызска ДНР Виктория Рогожина рассказала, что эта помощь очень важна для региона, ведь туда приезжает много людей с освобожденных территорий.

«Они приезжают сюда без самых необходимых вещей. Нам очень нужны для них продукты питания, средства личной гигиены, одежда. Мы благодарны губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву, главе городского округа Клин Алене Сокольской и всем клинчанам за эту неоценимую помощь», — сказала она.

В ходе гуманитарной миссии делегация Клина побывала в Харцызске, Макеевке, Донецке, Дебальцеве и селах Новогригорьевка, Ясиноватая и Сватово. Полезный груз передали администрациям муниципалитетов, в больницы, многодетным семьям и храмам.

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