24 января 2023, 18:15
Губернатор Воробьев поблагодарил активистов Подмосковья за помощь семьям бойцов СВО
С тех пор как в Подмосковье появился штаб Комитета семей воинов Отечества, в него вошли женщины-активистки, волонтеры, ветераны боевых действий. Губернатор Андрей Воробьев встретился с ними в Балашихе и поблагодарил за всестороннюю поддержку семей военнослужащих.
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Идею создания организации поддержал и поручил развивать в регионах президент России. Областное отделение работает и в Подмосковье.
Я рад вас снова всех видеть, мы встречались в разных ситуациях. Хотел бы вас поблагодарить за активную позицию по всесторонней поддержке семей военнослужащих. Вы — женщины-активистки, на вас держится женское братство.
Андрей Воробьев
Губернатор подчеркнул, что важны все идеи участников комитета, связанные с помощью семьям военнослужащих.
«Мы с первых дней стараемся максимально быть в контакте, взаимодействовать с командирами, помогать чем можем нашим ребятам на передовой. Спасибо ветеранам, они также очень многое делают», — отметил Андрей Воробьев.
Подмосковное отделение комитета
Марина Мигунова и Ольга Ермакова — представительницы подмосковного отделения комитета. На встрече с губернатором они рассказали, почему активно помогают семьям военнослужащих.
Я решила заниматься вопросами комитета семей воинов, поскольку мой сын ушел добровольцем участвовать в спецоперации. Наша задача — здесь, в Подмосковье, помогать ребятам всем, чем можно.
Марина Мигунова
Сын Марины Мигуновой гордится мамой — она активно занимается поддержкой семей бойцов СВО в тылу.
«С сыном мы не часто, но все-таки находимся на связи. Совсем недавно приезжал на побывку. Он знает о сегодняшней нашей встрече и передает вам, Андрей Юрьевич, привет. Благодарит за помощь, которую собирают и доставляют нашим бойцам», — отметила Мигунова.
Ольга Ермакова — председатель женского совета 45-ой отдельной гвардейской бригады спецназа. В составе комитета она также оказывает помощь.
Задача комитета — объединить общие усилия Центров поддержки семей мобилизованных, волонтерских движений, людей, которые занимаются сбором гуманитарной помощи, общественных деятелей.
Ольга Ермакова
Сегодня региональный штаб Комитета семей воинов Отечества не только тесно взаимодействует с центрами поддержки мобилизованных и волонтерами, но и планирует оказывать поддержку социально значимым проектам семей, проводить для них форумы и конференции.
По словам губернатора, важно проводить в школах встречи с героями и участниками СВО, чтобы ученики могли узнавать об их подвигах.
Хочу еще раз поблагодарить всех жен и матерей наших героев. Я очень ценю наш диалог, давайте регулярно будем встречаться. Говорите то, что вас беспокоит. Понимаю, что жена офицера или военного — это скромный человек, но вы же не за себя просите.
Андрей Воробьев.
Также он поблагодарил всех офицеров, которые заботятся о бойцах.
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Андрей Воробьев
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