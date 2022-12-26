Подмосковье 26 декабря 2022, 16:11 Губернатор Воробьев отметил важность работающей экономики в условиях санкций Фото: Константин Семенец

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Торговля составляет около 25% валового регионального продукта Подмосковья. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев на заседании Высшего совета. Он заявил, что в условиях санкций особенно важна эффективная и работающая экономика.

По словам Воробьева, ограничения представляют угрозу и вызывают у жителей ряд беспокойств. Так, они тревожатся по поводу работы и уровня заработной платы. Как отметил губернатор, это вызов, который регион должен грамотно преодолеть.

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«Экономика всему голова. Я очень рассчитываю, что и наш инвестблок, и правоохранительная система, контролирующие органы, и те, кто работает на земле, на местах, понимают, какое значение сейчас имеет работающая экономика», — отметил он.

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В этом направлении особенно важна эффективность и использование новых технологий. Так, в регионе появилось около 130 проектов. Из них 24 реализовали в этом году, еще 57 появятся в следующем, рассказал Воробьев. Он добавил, что это направления, жизненно необходимые для области.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как экономика Подмосковья ушла в плюс в 2022 году. Он отметил, что решения нужно принимать гибко, уметь трансформироваться.