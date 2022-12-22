Подмосковье 22 декабря 2022, 17:39 Трансформация и умение адаптироваться. Как экономика Подмосковья ушла в плюс в 2022 году Губернатор Воробьев: экономика привыкает ко всему, но ей нужно трансформироваться Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В условиях санкционного давления Подмосковье максимально мобилизовало экономику. Решения нужно принимать гибко, уметь трансформироваться, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Состояние экономической сферы региона губернатор оценил в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, экономику Московской области можно считать одной из самых диверсифицированных.

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«У нас нефти и газа нет, цветных металлов нет, у нас есть песок и гравий, но это не считается. Это мало что дает в бюджет. Мы в этом году коснулись отметки в триллион рублей, долго и упорно к этому шли. Это нам нужно, вернее, нужно больше. Имеем триллион, потому что население растет, новые микрорайоны», — сказал Воробьев.

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Он обратил внимание, что в регионе ежегодно прибавляется более 40 тысяч школьников и 20 тысяч дошколят. Требуются новые автобусы, необходимо обустраивать города, парки.

«В этом году, слава богу, мы сплюсовали. Конечно, мы были мобилизованы с первого дня санкций, которые на нас постоянно обрушиваются, и наверняка будет 11-й пакет. Мы точно знаем, что должны быть максимально мобилизованы и гибки в принятии решений, трансформироваться и внедрять новое в производство», — пояснил губернатор.

Об импортозамещении и малом бизнесе

Отдельно Андрей Воробьев отметил направление по импортозамещению. В регионе появились новые предприятия, которые пришли взамен иностранных компаний. Они позволяют создавать рабочие места, продолжают функционировать.

«Их у нас только в этом году открылось 20, 57 — в следующем. Это не цифры, а конкретные реализуемые проекты, для этого есть большая программа в рамках президентских инициатив. Земля — быстро, деньги дешевые, инвесторы приходят к нам. Стараемся протягивать вручную, чтобы скорость реализации была максимальной», — рассказал глава Подмосковья.

Губернатор затронул и сферу малого бизнеса. В экономике области он занимает 30%. Отдача от него тоже высокая. Регион уделяет ему особое внимание.

«Мы приглашаем малый бизнес, рады ему и стараемся оградить от недоразумений и проверок, ну и зарубежные предприятия — у нас рекордное количество — порядка 180 компаний иностранных. Кто-то остался, кто нет. С точки зрения занятости и налогов ничего не изменилось, поэтому мы обращаем внимание на экономику каждый день, каждую секунду», — добавил Воробьев.

Эти меры дают возможность реализовывать проекты, в которых заинтересованы жители области. Люди хотят, чтобы в Подмосковье строились дороги, развивалась транспортная система, появлялись новые школы и детсады. Работа по всем этим направлениям не останавливается.

Стараемся уделять внимание экономики. Она всему голова. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Торговля пережила турбулентность

Четверть регионального валового продукта приходится на торговлю, добавил Воробьев. На фоне скачков курса и сложностей с банковской системой в этой сфере наблюдалась турбулентность. Вдобавок в ТЦ было много импортной продукции. Из-за сложностей с логистикой появилась нестабильность, отметил губернатор.

«Все остальное работает, промышленность на ходу, но еще раз: человек привыкает ко всему, и экономика тоже. Для адаптации нужно время, желательно, чтобы его было меньше — будет больший результат», — подчеркнул он.

Губернатор указал, что задача властей — продолжать оказывать максимальное содействие в контексте таможни, дополнительных возможностей по транспортным коридорам — все это имеет значение.

«Мы сторонники партнерства с нашими жителями и инвесторами. Тогда все получается результативнее», — заключил он.