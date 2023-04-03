Важное 03 апреля 2023, 13:59 Губернатор Воробьев назвал специальности, особенно востребованные в Подмосковье Губернатор Воробьев назвал президенту Путину специальности, востребованные в Подмосковье Пресс-служба Кремля

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Большим спросом в Московской области пользуются программисты, операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ), сварщики. Об этом заявил губернатор Подмосковья на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Власти региона делают все, чтобы бизнес сейчас занимался развитием производства, отметил губернатор.

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«Большой спрос на кадры, особенно тех, кто заканчивает рабочие специальности. Это сварщики, программисты, работники ЧПУ», — сказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье особенный упор делается на совершенствование колледжей. Ведь эти учебные заведения требуют особого подхода. Регион подписывает договора с предприятиями, которые дают возможность молодым людям получить и наставника, и перспективу на будущее трудоустройство.

Андрей Воробьев в прошлом году на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложил подключить малый и средний бизнес к проекту «Профессионалитет», с помощью которого студенты могут получать стажировки в крупных компаниях, а затем устраиваться на работу. К этой программе присоединились уже два колледжа Подмосковья. Мишустин поддержал идею.