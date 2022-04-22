Больше практики и гарантированная работа. Два колледжа Подмосковья перейдут на новый формат обучения

Два колледжа Подмосковья стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». Его цель — подготовить рабочие кадры в короткий срок с акцентом на практике. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор региона Андрей Воробьев отметили уникальность программы для страны и области.

Благодаря «Профессионалитету» студентов колледжей России смогут ускоренно готовить к работе в сферах машиностроения, атомной промышленности, металлургии, авиа- и судостроения, сельского хозяйства, фармацевтики и не только.

В рамках федеральной программы мы очень плотно сотрудничаем и думаем, как сделать, чтобы больше практики было и чтобы были стратегические компании, в которых ребят ждут Андрей Воробьев.

Благодаря большому проекту за этот год в 42 регионах России, включая Подмосковье, создадут 70 образовательных кластеров по приоритетным направлениям. При этом к 2024-му их станет 210.

«Московская область — это развивающийся регион в хорошем смысле, предоставляющий возможности для строительных и производственных площадок. И, конечно, подготовка рабочих профессий для Московской области является, наверное, одной из приоритетных тем», — отметила Голикова.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в прошлом году более 60% школьников выбрали поступление в средние образовательные учреждения.

«Мы делаем все, чтобы раскрыть таланты каждого школьника. Это закреплено в наших национальных целях», — отметил он.

Важность проекта для Подмосковья

От Подмосковья в новом проекте участвуют два учреждения: Сергиево-Посадский колледж и колледж «Энергия» в Реутове. На их базе появятся уникальные учебные центры с участием Загорского трубного завода и НПО машиностроения.

Это целевое обучение, дополнительная стипендия и зарплата на последнем курсе от работодателя, а также гарантированное трудоустройство.

«Когда у тебя есть наставники и оборудование, на котором ты можешь работать, то, естественно, ребята, оканчивая училища, нарасхват. <…> Наша задача — удержать ребят. Как их можно удержать? Только если они понимают, где могут реализовать свои таланты, навыки», — подчеркнул Воробьев.

Один из образовательных кластеров появится при колледже «Энергия» в Реутове. Директор учреждения Нерсес Нерсесян отметил, что «Профессионалитет» поможет ускорить подготовку кадров фактически на год благодаря практике.

Если в классической программе практическое обучение составляет 30%, а теоретическое — 70%, то в такой у нас меняются пропорции. Из-за этого достаточно сжатый срок подготовки Нерсес Нерсесян.

С сентября этого года по программам «Профессионалитета» будут обучаться 275 человек. Из них 150 — в Реутове и 125 — в Сергиевом Посаде.

Среди специальностей — аддитивные технологии, сварочное производство, электрические станции, программирование и многие другие.

«Развивается инфраструктура. Вот мы сегодня зашли в колледж и видим, что колледж — уже не то учреждение, каким оно было 10 или 15 лет назад. Второе — в колледж пришли работодатели. Здесь студенты получают практические навыки и фактически гарантированное трудоустройство с достойной зарплатой», — отметил Сергей Кравцов.

Благодаря «Профессионалитету» уже к сентябрю разработают 112 новых образовательных программ, предусматривающих быстрый выход студентов на работу.