Стало известно, когда построят МЦД-5

Пятая линия железнодорожных Московских центральных диаметров, так называемая МЦД-5, появится в 2025-2026 годах. Так телеканалу «ТВ Центр» заявил Сергей Собянин.

«После двух МЦД надо вводить МЦД-3, МЦД-4, которые должны быть введены до 2023 года, максимум до 2024 года. МЦД-5 — это 2025–2026 годы», — отметил он.

По его планам, каждый диаметр будет включать 30-40 станций и станет хорошим аналогом метро. Это будет необходимо как москвичам, так и работающим в столице обитателям Московской области.

«Это глубокое заблуждение, что это не для москвичей. Не развивая пригородное сообщение, не развивая МЦД, электрички, мы будем обречены, что вылетные магистрали и МКАД будут забиты автомобилистами. Люди не просто же едут в Москву, большинство из них едут на работу каждый день, утром — в Москву, вечером — из Москвы, электрички в час пик забиты», — отметил Собянин.

Ожидается, что МЦД-5 соединит Пушкино, Мытищи, Видное и Домодедово.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с введением в эксплуатацию скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом отпадет необходимость в авиасообщении между городами.