Губернатор Подмосковья заявил о смене главы в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:31 Губернатор Подмосковья заявил о смене главы в Солнечногорске Губернатор Подмосковья назначил и. о. главы Солнечногорска Константина Михальникова Пресс-служба губернатора Московской области

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Исполняющим обязанности главы Солнечногорска стал Константин Михальников. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства.

«Мы имели возможность с вами общаться. И я очень надеюсь, что опыт, который вы приобрели, поможет вам достойно справиться с задачами», — сказал глава региона.

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Константин Михальников ранее успешно работал в Чехове. Губернатор попросил депутатов округа и другие подразделения оказать ему максимальную помощь в работе.

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Ранее Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Глава региона напомнил, что они были приняты правительством России.