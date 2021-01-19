Подмосковье включили в число лидеров по качеству организации вакцинации от ковида

Он отметил, что власти всех этих регионов провели хорошую организационную работу для того, чтобы жители могли записаться через сайт госуслуг для получения прививки.

«Это регионы, которые являются лидерами по внедрению этого решения, удобного решения для населения», — подчеркнул министр.

Как сообщило Ura.ru, председатель правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации населения.

Он отметил, что особенно важно следить за тем, как работают частные клиники, которые в ряде субъектов также привлекли к работе.

«Прошу губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях», — заявил премьер.

Он отметил, что уже поставил перед производителями задачу увеличить объемы выпуска вакцин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение случаев заболеваемости COVID-19 зафиксировали в семи регионах России. Но рост заражений коронавирусом есть еще в 13 субъектах страны.

«Показатель репродукции в течение первой половины января 2021 года не превышает единицы», — привела слова Поповой «Газета.ru».

Глава Роспотребнадзора отметила, что такой показатель зафиксировали в 83 регионах за исключением Крыма и Санкт-Петербурга. По ее словам, это хороший эпидемический прогноз на будущее.