Губернатор Подмосковья поблагодарил волонтеров за работу с семьями мобилизованных | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:27 Губернатор Подмосковья поблагодарил волонтеров за работу с семьями мобилизованных Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь в работе с семьями военнослужащих Пресс-служба губернатора Московской области

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Центры поддержки мобилизованных и их семей продолжают работу в Московской области. Большой вклад в помощь жителям внесли волонтеры. За эту работу их поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Хочу поблагодарить волонтеров — они продолжают активное взаимодействие и вносят очень заметную лепту в наш диалог с жителями», — сказал глава региона.

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Волонтеры помогают решать проблемы и откликаться на просьбы жителей. Воробьев отметил, что это важная и полезная работа.

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Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.