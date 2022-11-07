Губернатор Подмосковья поблагодарил волонтеров за работу с семьями мобилизованных | 360°

07 ноября 2022, 12:27
Губернатор Подмосковья поблагодарил волонтеров за работу с семьями мобилизованных
Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь в работе с семьями военнослужащих
Центры поддержки мобилизованных и их семей продолжают работу в Московской области. Большой вклад в помощь жителям внесли волонтеры. За эту работу их поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Хочу поблагодарить волонтеров — они продолжают активное взаимодействие и вносят очень заметную лепту в наш диалог с жителями», — сказал глава региона.
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Волонтеры помогают решать проблемы и откликаться на просьбы жителей. Воробьев отметил, что это важная и полезная работа.
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Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.
Андрей Воробьев
Частичная мобилизация в РФ
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