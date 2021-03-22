Воробьев дал старт подготовке к весенним субботникам

В Подмосковье началась подготовка к циклу весенних субботников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Прошу всех относиться к теме благоустройства предельно профессионально и внимательно. Мы начинаем подготовку к целому циклу субботников. А что касается традиционного субботника, где участвуют жители, — он, как правило, проходит в 20-х числах апреля. Мы его обязательно проведем», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что важно, чтобы каждая территория к маю «радовала глаз». Поэтому субботник продлится как минимум остаток марта и апрель.

«Чтобы каждый инцидент, каждая жалоба жителей на подтопления или дорожные изъяны, что часто весной случается, были максимально ликвидированы, чтобы были решены эти вопросы», — сказал он.

При этом он отметил, что традиционно сезонная специфика вносит приоритеты в работу властей. По его словам, это форсированная работа, которая традиционно начинается со второй половины марта и длится почти весь апрель.

«Я хотел бы особое внимание обратить, что в период межсезонья все силы должны быть мобилизованы, чтобы в преддверии весны, лета мы большое внимание уделяли всему, что связано со снегом, уборкой после зимы», — сообщил Воробьев.