Воробьев объяснил, почему важно иногда рубить лес в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что санитарная рубка леса очень важна. Порой ее необходимо проводить, чтобы в будущем не потерять в десятки раз больше деревьев. Об этом он рассказал на заседании областной Общественной палаты.

Глава региона подчеркнул, что про экологию можно и нужно говорить больше — эта тема беспокоит всех. Власти Московской области стараются рассказывать жителям новые стандарты КПО, но запросы про это продолжают оставаться высокими.

Андрей Воробьев вспомнил, как недавно к нему подошел народный артист и спросил, зачем в Мытищах вырубают лес.

«Я ему говорю: „Коль, ну не рублю я лес. Ну если его рубят, то это санитарная рубка“. Проверяем — и действительно там на нескольких гектарах санитарная рубка. От этого короеда», — отметил губернатор.

После состоявшегося разговора он встретился со специалистами профильных ведомств и сказал, что людям не нравится вырубка леса — не важно, заражен он короедом или нет. Однако ему объяснили, почему так важна санитарная рубка зараженных деревьев.

Наука объясняет, что если ты не будешь рубить, то вместо четырех вырубишь 40. Понимаете? Это как врач, когда он принимает решения сложные. Тоже как бы не очень хочется, но надо. И нам нужны яркие лидеры, которые говорят про экологию Андрей Воробьев.

Вместе с тем на заседании Воробьев рассказал о том, как в Подмосковье приводят в порядок леса, озера и другие природные пространства.