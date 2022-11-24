Важное 24 ноября 2022, 08:32 Губернатор Андрей Воробьев передал новую экипировку участникам СВО в Одинцове

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал очередную партию экипировки участникам специальной военной операции. Ее получила 45-я гвардейская бригада спецназа ВДВ в Одинцове. Беседу транслировало радио Sputnik.

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«Приехали сегодня к вам — в бригаду легендарную — не с пустыми руками. Вот наш коллега, депутат. Привезли вам обмундирование необходимое: и бронежилеты, и каски», — сказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, экипировку собирают во взаимодействии с командирами, которые знают, что именно необходимо на фронте и в каком количестве.

Не первая и не последняя партия. Дальше будем все, что командир говорит, доставлять вовремя и в срок. Считаем это своей обязанностью и считаем, что это важно Андрей Воробьев.

Ранее губернатор навестил участников СВО на реабилитации в санатории «Горки» при Минобороны.

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