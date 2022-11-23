23 ноября 2022, 16:00
«Сильные и храбрые люди». Губернатор Подмосковья навестил участников СВО на реабилитации
Андрей Воробьев проверил реабилитацию участников СВО в Дмитрове
Почти 1,5 тысячи участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном санатории «Горки» при Минобороны. Здесь лечатся сегодня 100 человек. Военнослужащих навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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По словам губернатора, основная задача — не только обеспечить участников специальной военной операции новой экипировкой и амуницией, но и поддержать с реабилитацией, восстановлением здоровья. Для этого работают профильные санатории.
В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди. Ранения, контузии, травмы, в том числе очень серьезные, увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали. Задача — помочь им восстановить здоровье
Андрей Воробьев.
В санатории работают 70 человек, среди которых 35 — медики. Андрей Воробьев подчеркнул, что под их чуткой заботой бойцы идут на поправку.
«Хочу поблагодарить вас, ребята, за исполнение воинского долга, пожелать вам здоровья, чтобы вы полностью восстановились и в конечном итоге вернулись домой с победой», — сказал губернатор.
О санатории
Основное предназначение санатория — восстановление здоровья военнослужащих, военных пенсионеров, их семей и гражданского персонала Минобороны.
Хотел бы поблагодарить медиков, работающих здесь. Ребята вас хвалят за внимание, за участие в их жизни. Большое количество бойцов прошло через ваши руки и сердце. Ребята молодые, с характером, позитивные все, они чувствуют вашу поддержку
Андрей Воробьев.
Помимо первостепенного лечения, здесь применяются методики массажа, физиотерапии и лечебной физкультуры.
На территории располагаются тренажерный зал, настольный теннис, бильярд и библиотека. В отдельном зале проводят показы кино и творческие встречи.
С конца февраля помощь получили 1,5 тысячи военнослужащих, а почти 1,2 тысячи человек после лечения вернулись в боевые части и продолжили службу.
Санаторий основали в далеком 1946 году. Он находится в ведении Министерства обороны России.
Андрей Воробьев
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Дмитров
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