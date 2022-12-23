Важное 23 декабря 2022, 11:34 «Дорога ключевая». Андрей Воробьев открыл движение на улице Туполева в Жуковском Губернатор Андрей Воробьев открыл движение на улице Туполева в Жуковском

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Движение по обновленной улице Туполева в Жуковском открыли после масштабной реконструкции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что жители долго ждали расширения дороги из-за пробок. Теперь время в пути значительно сократится.

В Жуковском расширили улицу Туполева и открыли тоннель под площадью Громова.

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«Дорога ключевая: связывает два больших города. И расстояние, казалось бы, небольшое, но всегда было непредсказуемым. Едешь ли ты на работу, по личным делам, к друзьям — все превращалось в очень сложное путешествие», — сказал губернатор Подмосковья.

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В часы пик пробки на улице Туполева регулярно достигали семи-девяти баллов. Водители тратили в пути по полтора часа, но теперь ситуация изменится.

После реконструкции движение стало бессветофорным. Движение по улице Туполева займет не более 10 минут.

Жители долго ждали ремонта и расширения дороги — здесь постоянно были пробки семь-девять баллов. Сделали движение уже бессветофорным. Строители говорят, что теперь время в пути составит не 1,5 часа, а 10 минут. Андрей Воробьев

До Новорязанского шоссе можно будет добраться за 15–20 минут. Разрешенная скорость — до 70 километров в час. Дорога сможет принимать около 50 тысяч машин в сутки.

«Сегодня радостное событие. Я хочу и строителей поблагодарить, и жителей за то, что пришли сюда вместе с нами, ведь они лучше нас знают, что такое улица Туполева. Сейчас это современная трасса, и я надеюсь, что жители оценят», — добавил губернатор.

Реконструкцию участка дороги от развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань вели с июля 2018 года.

Улица Туполева огибает взлетную полосу аэропорта Жуковский. Благодаря реконструкции построили в том числе пять удобных надземных переходов с лифтами и современное освещение.

Губернатор отметил, что улица Туполева — главная в наукограде. Вдоль нее находятся важные постройки, офисы, парк, а по самой дороге курсируют автобусы, соединяющие Жуковский с Москвой и Раменским.