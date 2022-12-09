Важное 09 декабря 2022, 13:19 Губернатор Воробьев: движение на улице Туполева в Жуковском откроют после реконструкции к Новому году

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Движение на улице Туполева в Жуковском откроют после реконструкции к концу декабря. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что дорогу расширят с двух до четырех-шести полос. Появятся надземные переходы с лифтами и современное освещение.

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Реконструируемый участок протянулся от пересечения улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань.

«Улица Туполева — она главная в нашем наукограде. Вдоль нее расположены инфраструктурные объекты, парк, офисы. По ней проходят маршруты автобусов, которые соединяют Жуковский с Москвой и Раменским», — сказал губернатор.

Помимо того, что дорогу расширят, под площадью Громова будет тоннель — он станет частью двухуровневой развязки и облегчит проезд транзитного потока в сторону Раменского и обратно.

Расширить проезжую часть, сделать ее более удобной и безопасной нас просили жители. До ближайшего Раменского им приходилось добираться с большим трудом полтора-два часа, а до Москвы и вовсе по три часа Андрей Воробьев.

Улица Туполева огибает взлетную полосу аэропорта Жуковский. Масштабная реконструкция началась летом 2018-го, а завершат ее к Новому году.

Расширение дороги позволит решить проблему и с пропускной способностью. Раньше ее было недостаточно для потока машин в Жуковском и Раменском — утром и вечером пробки достигали семи-девяти баллов, водители тратили по полтора-два часа.

Изменения коснутся не менее чем 400 тысяч жителей. Скорость движения здесь будет равна 70 километрам в час, а пропускная способность достигнет 50 тысяч машин в сутки.

Строительная готовность участка — 95%. На площадке трудятся до 200 человек и почти 40 специальных машин.