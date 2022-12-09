Важное 09 декабря 2022, 12:46 Одна из старейших школ в Жуковском получила новый облик после ремонта — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев проверил ремонт одной из старейших школ в Жуковском Автор фото :Константин Семенец.

Читать 360tv в

Одну из старейших школ в Жуковском — № 2 — капитально отремонтировали, и она вновь распахнула двери неделю назад. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, встретившись с родителями учеников, рассказал, что в следующем году преобразится школа № 7.

Реклама

По словам губернатора, в этом году капитально отремонтировали свыше 60 школ Московской области. Облик стольких же учебных заведений изменится в 2023-м.

Это президентская программа. Будем делать все, чтобы, в связи с непростой ситуацией в стране, не было проблем. Школы, которые на следующий год в плане стоят, приведем в порядок Андрей Воробьев.

Отремонтированная школа № 2 — 1951 года постройки. Здесь заменили кровлю, внутреннюю отделку, мебель, перекрытия между этажами, оборудование и не только.

Автор фото: Константин Семенец

Вместе с тем в школе появился новый кабинет, где обустроили 30 мест для учеников. Это позволит набрать дополнительный первый класс в новом году.

В 2023-м при школе появятся стадион, спортивная зона. Перемены ощутят 400 детей, которые учатся в отремонтированном корпусе.

Автор фото: Константин Семенец

Также с начала года в Жуковском преобразили облик гимназии № 1, школ № 8 и № 2 и школы-интерната, а вскоре отремонтируют школу № 7 имени Героя России Мельникова.

Благоустройство

Встретившись с жителями Жуковского, губернатор обсудил с ними и благоустройство городского округа. В 2022 году здесь обновили площадь перед Дворцом культуры и часть бульвара Маяковского от пересечения с улицей Фрунзе до улицы Горького.

Жители увидели новые бордюры, плитку, скамейки, шезлонги, два теннисных стола, качели. Появились велопарковки, зона воркаута и игровая площадка.

В 2023 году продолжится благоустройство бульвара Маяковского — от улицы Горького до улицы Пушкина. Улучшится облик парка культуры и отдыха.