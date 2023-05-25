Подмосковье 25 мая 2023, 09:44 Границы территории ансамбля Бобренева монастыря утвердили в Коломне Главное управление культурного наследия Московской области

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Границы еще одного объекта культурного наследия утвердили в Подмосковье. Это ансамбль Бобренева монастыря в селе Старое Бобренево в Коломне.

Как рассказали в Главном управлении культурного наследия региона, в состав ансамбля входят Ново-Федоровская церковь, Старо-Федоровская церковь, северный братский корпус, западный братский корпус, дворницкая, кельи, каретный сарай, башни, святые ворота и стены ограды.

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Богородице-Рождественский Бобренев монастырь был основан князем Дмитрием Донским в 1381 году. Он был задуман как духовно-религиозный и мемориальный центр в честь победы русских войск в Куликовской битве и как крепость.

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