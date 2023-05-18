Подмосковье 18 мая 2023, 12:33 Готовность второго детского сада в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах превысила 70% Группа "Самолет"

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Второй детский сад достраивают в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. В него смогут пойти 360 человек. Готовность объекта составила 70%.

Как рассказали в Минжилполитики региона, строительством занимается группа «Самолет» за счет внебюджетных средств. Работы идут в графике — на площадке трудятся 85 человек и пять машин. Уже возвели каркас здания, уложили стены, завершаются фасадные работы и подключение к коммуникациям. Отделка помещений выполнена на 23%, началось благоустройство территории.

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В детском саду обустроят помещения для 15 групп воспитанников, актовый и спортивный залы, пищеблок и медблок, а также кружковую. На территории оборудуют зону для занятий физкультурой и игр.

Жилой комплекс «Томилино Парк» находится в 10 минутах езды от метро «Котельники». Там уже построены школа и детский сад, а в прошлом году началось возведение еще двух образовательных учреждений.

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